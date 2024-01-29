Жизнь Украинцы начнут получать новые счета за газ: что изменится

2024-01-29 18:26

В Украине некоторых потребителей ожидают нововведения по платежкам за доставку газа.

Об этом сообщается на facebook-странице Черниговского филиала "Газсети".

Так, украинцам за доставку газа приходит отдельная платежка, по которой они регулярно совершают оплату. Однако для части потребителей все изменилось - начали рассылать одну платежку за голубое топливо. В обновленном счете выставляются сразу две суммы - за фактически потребленный газ и услуги доставки.

"В январе все потребители получили две платежки в одном файле, где размещены счета за потребление и распределение газа. Несмотря на это, важно отметить, что оплата за различные услуги будет и дальше производиться отдельно, несмотря на размещение двух квитанций на одном листе бумаги", - говорится в сообщении.

При этом газовики настоятельно рекомендуют украинцам по возможности отказываться от бумажных платежек за голубое топливо. Для перехода на новый вид платежек нужно авторизоваться в личном кабинете "Газсети" и в разделе "Настройки" выбрать пункт "Отказ от бумажного счета".