Политика Дмитрий Кулеба жестко ответил венгерским политикам, озвучившим претензии на Закарпатье

2024-01-30 10:26

Лидер венгерской партии Наша край Ласло Тороцкаи сделал скандальное заявление о претензиях на Закарпатье в случае, если украинская государственность будет утрачена вследствии вторжения рашистов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что политик "зубы сломит" мечтами о Закарпатье.

"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения… Но если путин сломил свои зубы об Украину, то отдельно взятые венгерские политики, которые высказывают такие заявления, сломят их тем паче. И еще раз в этом контексте хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства Венгрии", - подчеркнул глава МИД Украины.

Сийярто перед этим повторил, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Почти да года продолжается война... Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы хотим, чтобы у наших соседей воцарился мир", - сказал он.

Накануне лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны с РФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба

2024-01-17 20:48

Атака по НАТО: Кулеба предупредил о последствиях "заморозки" фронта в Украине

2023-12-14 21:37

На Закарпатье задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно сбежать в Словакию

2023-12-04 12:28

На границе значительно уменьшилась очередь грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии

2023-11-20 15:39

Еще новости в разделе "Политика"

Дмитрий Кулеба жестко ответил венгерским политикам, озвучившим претензии на Закарпатье

2024-01-30 10:26

ЕС готов ввести санкции против Венгрии, если она не поддержит помощь Украине - FT

2024-01-29 22:15

Если США перестанут поддерживать Украину: Зеленский заявил о "серьезной угрозе" для Европы

2024-01-29 20:48

"путина остановит только одно" – глава МИД Литвы назвал главное условие

2024-01-29 20:04
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Дмитрий Кулеба жестко ответил венгерским политикам, озвучившим претензии на Закарпатье 2024-01-30 10:26
ЕС готов ввести санкции против Венгрии, если она не поддержит помощь Украине - FT 2024-01-29 22:15
Если США перестанут поддерживать Украину: Зеленский заявил о "серьезной угрозе" для Европы 2024-01-29 20:48
"путина остановит только одно" – глава МИД Литвы назвал главное условие 2024-01-29 20:04