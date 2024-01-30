Политика Дмитрий Кулеба жестко ответил венгерским политикам, озвучившим претензии на Закарпатье

2024-01-30 10:26

Лидер венгерской партии Наша край Ласло Тороцкаи сделал скандальное заявление о претензиях на Закарпатье в случае, если украинская государственность будет утрачена вследствии вторжения рашистов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что политик "зубы сломит" мечтами о Закарпатье.

"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения… Но если путин сломил свои зубы об Украину, то отдельно взятые венгерские политики, которые высказывают такие заявления, сломят их тем паче. И еще раз в этом контексте хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства Венгрии", - подчеркнул глава МИД Украины.

Сийярто перед этим повторил, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Почти да года продолжается война... Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы хотим, чтобы у наших соседей воцарился мир", - сказал он.

Накануне лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны с РФ.