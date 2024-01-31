Политика Орбан подтвердил, что готово компромиссное соглашение по разблокированию финансирования для Украины

2024-01-31 08:24

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования для Украины в размере 50 млрд евро. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Le Point.

По его словам, компромисс состоит в том, что деньги Украине будут выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет". И это ежегодное утверждение должно проходить единогласно всеми членами ЕС.

"К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа… Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже правом вето, а о восстановлении и сохранении единства Евросоюза", - утверждает Орбан.

Напомним, в декабре 2023 года Виктор Орбан ветировал "мегапакет", который включал 50 млрд евро для Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны. К рассмотрению этого документа лидеры ЕС вернутся 1 февраля.

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