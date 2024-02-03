Политика Польша пересмотрит сроки пребывания украинских беженцев: детали

2024-02-03 16:30

 

Правительство Польши планирует продлить срок легального пребывания украинских беженцев на территории страны до 30 июня 2024 года. Далее срок действия закона будут пересмотрены и внесены изменения.

Об этом говорится в проекте изменений в закон о помощи гражданам Украины из-за полномасштабной войны, пишет Укринформ.

Отмечается, что в ЕС сроки пребывания украинских беженцев продлили до 4 марта 2025 года. В связи с таким решением и с польским законом от 12 марта 2022 года о помощи украинцам, срок действия пребывания планируется продлить до 30 июня 2024 года.

По истечении срока правительство Польши будет работать над "существенными изменениями и продлением срока действия закона" в соответствии с вышеупомянутым решением Совета ЕС.

"Данные работы будут начаты немедленно после широких консультаций с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными субъектами", - отмечается в проекте.

Так, проект изменений предусматривает не только продление срока пребывания украинцев в Польше до 30 июня, но также:

  • военные беженцы из Украины смогут дальше использовать здания, где они проживают группами
  • разрешительные документы на пребывание в Польше также будут продлены.
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