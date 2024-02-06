Экономика Украина приблизилась к выходу на довоенные объемы экспорта агропродукции

2024-02-06 13:35

По итогам января Украина экспортировала 12 млн тонн продукции - это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения рашистов. Об этом сообщило Минэкономики.



"Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.



Она подчеркнула, что в прошлом месяце в порты Большой Одессы направилось первое судно, застрахованное от военных рисков по страховке по программе UNITY. Стоимость страховки составляла 0,75% стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия предыдущего режима страхования BCGI.



"Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и на большую выручку. Это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять по морю контейнеры. А это станет возможным только тогда, когда страховой рынок для морских перевозок возобновится. Поэтому для нас так важно, что страхование становится более доступным", - добавила Свириденко.



Программу страхования судов Unity правительство Украины реализует совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT. Она призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других продовольственных товаров в территориальных водах Украины. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.



По подсчетам Минэкономики, этот механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем на 2,5% от стоимости страхового тарифа. Это позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн.