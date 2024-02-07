Политика Снаряды от ЕС: Кулеба назвал три срочных шага

2024-02-07 18:26

 

Глава МИД призвал устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия между европейскими оборонными компаниями.

Украина ожидает трех срочных шагов от Евросоюза по увеличению объемов поставок артиллерийских снарядов на фронт. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Киеве в среду, 7 февраля.

"Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы способствовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями", - заявил он.

Второй шаг, как отметил Кулеба, следует устранить регуляторные барьеры для взаимодействия оборонных компаний Европы между собой.

"И европейских, и украинских компаний, для того чтобы не было никаких административных препятствий, никаких правовых препятствий для взаимодействия между ними и наращивания производства", - отметил министр.

Кулеба также поддержал слова Борреля о необходимости стимулировать переговоры с европейскими компаниями и третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать существующие контракты по поставке снарядов из этих стран в Украину.

"В эту же категорию попадает еще одно действие. Нужно наращивать импорт боеприпасов из третьих стран, их складов. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артиллерийских снарядов на фронте станет ощутимым", - заявил глава МИД.

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о поставках Украине снарядов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

Однако уже известно, что страны Евросоюза не смогут выполнить этот план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

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