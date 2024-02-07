Политика Боррель: до конца 2024 года мы рассчитываем предоставить Украине 1,155 млн боеприпасов

2024-02-07 22:15

 

Страны Европейского Союза должны поставить Силам обороны Украины 1,155 миллиона боеприпасов до конца 2024 года. Первоначально в ЕС обещали нашему государству 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024-го.

Новое обещание озвучил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 7 февраля на брифинге, проведенном вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Отметим, что европейский политик прибыл в Украину днем ранее, 6 февраля.

Боррель заявил, что оборонно-промышленный комплекс ЕС продолжает расти и развиваться. "Можно констатировать, что его возможность повысилась на 40%" – сказал он.

Политик отметил, что может назвать конкретное количество, которое касается боеприпасов.

"До конца этого года мы рассчитываем на 1 миллион 155 тысяч", – сказал дипломат.

На своей странице в Facebook Шмыгаль назвал встречу с высоким представителем ЕС насыщенной и предметной.

"Очень ценим военную помощь ЕС. Европейский ОПК наращивает свои мощности, и я уверен, что мы скоро это ощутим", – написал украинский премьер. Он поблагодарил Борреля за поддержку нашей страны.

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