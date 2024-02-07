Жизнь Украинцам пересчитают стоимость коммуналки по-новому

2024-02-07 21:37

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

На заседании правительства 6 февраля была утверждена новая процедура пересчета стоимости коммунальных услуг, включая поставки тепла, воды и вывоз мусора.

"Это четкий алгоритм, основанный на принципе "плати за то, что получил".

Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", – сказал Шмыгаль на заседании Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло остаются неизменными. На заседании 30 января Шмигаль заявил, что цена электроэнергии для бытовых потребителей была и остается 2 грн. 64 коп. за кВт-ч.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что 6 февраля утвержден Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 4 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах".

Определены механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества относительно:

→ тепловой энергии,

→ горячей воды,

→ централизованного водоснабжения,

→ централизованного водоотведения,

→ обращения с бытовыми отходами (управление бытовыми отходами – при условии заключения соответствующего договора с потребителями).

Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, которые учитываются при осуществлении исполнителем коммунальных услуг по пересчету их стоимости.

Кроме того, определены особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги, а также определены условия, при которых перерасчет не производится.

Этот порядок не применяется на временно оккупированных территориях Украины или на территориях, где ведутся боевые действия, с даты возникновения возможности боевых действий:

→ до даты прекращения возможности боевых действий и в течение трех месяцев с даты прекращения такой возможности;

→ с даты начала боевых действий до даты завершения боевых действий и в течение трех месяцев с даты их завершения;

→ с даты начала временной оккупации до даты завершения временной оккупации и в течение трех месяцев со дня ее завершения.