Экономика Китай впервые за более чем 20 лет потерял первое место в торговле с США

2024-02-09 20:34

Китай в прошлом году впервые за более чем два десятилетия уступил первое место в поставке товаров в Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на Минторг США сообщает ABC News.

По итогам финансового года крупнейшим импортером с долей более 15% во всем американском импорте стала Мексика. Поставки оттуда выросли на 5% по сравнению с годом ранее и достигли 475 миллиардов долларов.

Стоимость китайского импорта упала на 20% - до $427 миллиардов, а его доля в импорте США сократилась почти до 14%.

Мексиканские товары, импортируемые в Соединенные Штаты, в последний раз превышали стоимость китайского импорта в 2002 году, а с 2008-го по 2022 год Китай уверенно удерживал первенство в товарном импорте в США.

Экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем в последние годы серьезно ухудшились, поскольку Пекин проводил агрессивную торговую политику по захвату внешних рынков и усиливал военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Администрация Трампа начала вводить повышенные тарифы на китайский импорт в 2018 году, утверждая, что торговая практика Пекина нарушает правила Всемирной торговой организации. Президент Джо Байден сохранил эти пошлины после вступления в должность в 2021 году.

В качестве альтернативы производству товаров в Китае администрация Байдена призвала искать поставщиков в странах-союзниках США или возвращать производство в США.

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