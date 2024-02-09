Экономика Украина в ночное время суток начала увеличить экспорт электроэнергии в Европу

2024-02-09 08:26

В Украине стабильная ситуация в энергосистеме. Это дало возможность увеличить экспорт электроэнергии в Европу, сообщило Укрэнерго.

"Экспорт сегодня осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 1859 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 210 МВт", - говорится в сообщении.

Вместе с тем импорт электроэнергии осуществляется в дневные и вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 7274 МВт-ч и с максимальной мощностью в отдельные часы до 847 МВт.

Также сообщается, что сегодня на украинских тепловых электростанциях был продлен срок аварийного ремонта одного энергоблока, а еще на двух - продлен срок текущего ремонта. На атомных электростанциях снижена мощность двух энергоблоков для проведения ремонтных работ.

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