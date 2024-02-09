Александр Усик показал, как собирается справляться с фирменными атаками Фьюри по корпусу

Александр Усик продемонстрировал, как работает над своим якобы слабым местом, тренируя мышцы пресса перед боем против Тайсона Фьюри.
Украинский боксер показал, как собирается справляться с атаками по корпусу от британца, который может прибегнуть к подобным действиям в ринге 18 мая.
Отметим, что разговоров о якобы слабом месте чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе увеличилось после запрещенного удара от Даниэля Дюбуа в предыдущем бою.
Помогает Усику в подготовке другой украинский боец Дмитрий Митрофанов.
Напомним, запланированный на 17 февраля бой Усик-Фьюри из-за рассечения у британца перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.