Спорт Александр Усик показал, как собирается справляться с фирменными атаками Фьюри по корпусу

2024-02-09 17:32

Александр Усик продемонстрировал, как работает над своим якобы слабым местом, тренируя мышцы пресса перед боем против Тайсона Фьюри.

Украинский боксер показал, как собирается справляться с атаками по корпусу от британца, который может прибегнуть к подобным действиям в ринге 18 мая.

Отметим, что разговоров о якобы слабом месте чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе увеличилось после запрещенного удара от Даниэля Дюбуа в предыдущем бою.

Помогает Усику в подготовке другой украинский боец Дмитрий Митрофанов. 

Напомним, запланированный на 17 февраля бой Усик-Фьюри из-за рассечения у британца перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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