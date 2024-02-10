Политика НАТО планирует кардинально сменить политику относительно поставок оружия Украине, - Handelsblatt

2024-02-10 11:30


Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

"В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения в Украину", - говорится в материале.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат "Рамштайн" в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических перемен в Вашингтоне. В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружения Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

Газета пишет, что разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Оружие для Украины - детали

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза оказать большую поддержку Украине в 2024 году.

"Поставки оружия для Украины, запланированные большинством стран-членов ЕС на сегодняшний день, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", - заявил он после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Столтенберг: НАТО должно готовиться к десятилетней конфронтации с роССией

2024-02-10 09:30

В НАТО стартовала подготовка к саммиту - основным вопросом будет поддержка Украины

2024-02-09 18:28

Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 400 тысячам

2024-02-08 12:30

Пентагон предупредил Конгресс о последствиях непринятия пакета помощи для Украины

2024-02-07 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Военная помощь Украине от США: Сенат приблизился к рассмотрению законопроекта

2024-02-10 13:30

НАТО планирует кардинально сменить политику относительно поставок оружия Украине, - Handelsblatt

2024-02-10 11:30

Дуда оценил слова Трампа об окончании войны в Украине за 24 часа

2024-02-08 22:15

Кто такой Александр Сырский: что известно о новом главнокомандующем ВСУ

2024-02-08 20:55
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Военная помощь Украине от США: Сенат приблизился к рассмотрению законопроекта 2024-02-10 13:30
НАТО планирует кардинально сменить политику относительно поставок оружия Украине, - Handelsblatt 2024-02-10 11:30
Дуда оценил слова Трампа об окончании войны в Украине за 24 часа 2024-02-08 22:15
Кто такой Александр Сырский: что известно о новом главнокомандующем ВСУ 2024-02-08 20:55