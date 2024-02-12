Жизнь Некоторым украинцам повысят пенсии сразу на 900 гривен: кому повезет

2024-02-12 20:04

Украинцам рассказали, кому повысят пенсии сразу на 900 гривен.

Об этом говорится в материале Обозреватель.

Так, в Украине с 1 марта состоится масштабный перерасчет пенсионных выплат. При этом некоторым пожилым украинцам пенсии могут повысить сразу на 900 гривен. Однако таких счастливчиков будет немного.

На данный момент окончательный размер повышения пенсий неизвестен, но исходя из предварительных расчетов Минсоцполитики, индексация будет на уровне 13%.

Следовательно, согласно этим данных, то на повышение в размере 900 гривен могут рассчитывать пенсионеры, которые получают 6923 гривен пенсии.

Как отмечается, в первую очередь размер повышения будет зависеть от того, какой сейчас расчетный размер пенсии.

Таким образом, весенняя индексация затронет преимущественное большинство украинцев. Так, перерасчет выплат не почувствуют лишь граждане, которые только несколько лет назад вышли на пенсию, а также те, кто получает сверхвысокие пенсионные выплаты.