Индексация-2024: кому не повысят пенсии весной

С марта 2024 год многие украинские пенсионеры ожидают повышения размера выплат, ведь в этом месяце происходит ежегодная индексация.
Однако, пишет издание "На пенсии", выплаты вырастут не у всех пенсионеров.
На повышение примерно на 1000 гривен могут рассчитывать те, у кого пенсия без надбавок и доплат составляет около 8000 гривен.
С 1 апреля пенсии пересчитают для пенсионеров, которые продолжают работать. Причиной станет повышение размера минимальной зарплаты до 8000 гривен.
На повышение также могут рассчитывать граждане в возрасте 65 лет, которые имеют достаточный стаж.
Запланированная индексация, по данным Минсоцполитики, ожидается на уровне 13%. Рассчитывается размер индексации как сумма двух частей:
Стоит добавить, что пока точного размера индексации не озвучивали, а зависеть он будет о зарплаты, которая учитывалась при расчете пенсии и трудового стажа конкретного пенсионера.
Не почувствуют индексацию те, кто получают пенсии ниже минимальных. Таким пенсионерам пенсию проиндексируют, но уберут другие доплаты.