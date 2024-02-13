Жизнь Индексация-2024: кому не повысят пенсии весной

2024-02-13 21:37

С марта 2024 год многие украинские пенсионеры ожидают повышения размера выплат, ведь в этом месяце происходит ежегодная индексация.

Однако, пишет издание "На пенсии", выплаты вырастут не у всех пенсионеров.

На повышение примерно на 1000 гривен могут рассчитывать те, у кого пенсия без надбавок и доплат составляет около 8000 гривен.

С 1 апреля пенсии пересчитают для пенсионеров, которые продолжают работать. Причиной станет повышение размера минимальной зарплаты до 8000 гривен.

На повышение также могут рассчитывать граждане в возрасте 65 лет, которые имеют достаточный стаж.

Запланированная индексация, по данным Минсоцполитики, ожидается на уровне 13%. Рассчитывается размер индексации как сумма двух частей:

первая – 50% величины инфляции в прошлом году,

вторая – 50% от среднего за три последних года роста зарплат.

Стоит добавить, что пока точного размера индексации не озвучивали, а зависеть он будет о зарплаты, которая учитывалась при расчете пенсии и трудового стажа конкретного пенсионера.

При этом есть несколько категорий пенсионеров, которым пенсии индексировать не будут. Так, ан повышение не стоит рассчитывать тем, кто вышел на пенсию менее 3 лет назад, и те, кто получает высокие выплаты.

Не почувствуют индексацию те, кто получают пенсии ниже минимальных. Таким пенсионерам пенсию проиндексируют, но уберут другие доплаты.