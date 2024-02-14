Экономика В январе 2024 года экономика Украины показала заметный рост

2024-02-14 08:24

По итогам января нового года экономика Украины выросла на 3,5% по сравнению с январем 2023 года. Такие предварительные данные обнародовало Министерство экономики.

"Ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей", - говорится в сообщении.

Указано, что работа украинского морского коридора позволила добиться рекордных объемов экспорта с начала широкомасштабного вторжения рашистов и продолжить наращивать экономическую активность. В первую очередь это касается производителей аграрной и металлургической продукции, предприятий по добыванию металлических руд и деятельности железной дороги.

Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца положительно повлияло на деятельность экспортеров.

В Минэкономики подчеркнули, что в январе все основные сектора экономики демонстрировали положительную динамику.

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