Политика путин ошибается, если думает, что наша поддержка для Украины ослабевает, - Бербок

2024-02-14 16:48

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство России не должно надеяться, что западная поддержка Украины начинает ослабевать.

Как сообщает Spiegel, об этом она заявила после встречи с французским и польским коллегами.

"Если Путин считает, что наша сила пошатнулась, что наша поддержка угасает – он полностью ошибается", – заявила Анналена Бербок.

Она заверила, что европейские государства будут поддерживать Украину и дальше, столько, сколько будет необходимо, и эта поддержка может стать еще более эффективной, если Польша, Франция и Германия усилят координацию в последующие месяцы и годы.

"Миллиарды, которые мы инвестируем в Украину – это также миллиардные инвестиции в нашу собственную безопасность", – отметила Анналена Бербок.

Она добавила, что в дальнейшем странам ЕС стоит еще теснее сотрудничать в оборонных проектах и оборонных закупках.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне на брифинге высказал мнение, что Европе нужно "второе страхование жизни", в дополнение к НАТО, учитывая возможность победы в США Дональда Трампа.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что победы Путина в Украине нельзя допустить.