Украинская агропродукция на рынках ЕС: Орбан сделал скандальное заявление
Он жалуется, что фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, принимающими решение в Брюсселе, "как небо и земля".
"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство все дороже для них. Аналогично происходит и в Венгрии, но в то же время они позволяют импортировать сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где такие же правила не действуют", — посетовал венгерский премьер.
"Это невозможно. Правила нужно менять. Украинская агропродукция не должна попадать на европейское рино ", — заявил премьер.
Напомним, Венгрия до сих пор не отменила односторонние ограничения импорта агропродукции из Украины.