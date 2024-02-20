Политика Канада передаст Украине более 800 дронов SkyRanger R70

2024-02-20 20:48

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о том, что страна уже этой весной передаст Украине сотни современных боевых дронов на почти 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл. США).

"Канада инвестирует более 95 млн долл., чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70", - сказал Блэр.

По его словам, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе. "Они могут транспортировать разные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", - пояснил министр.

Он добавил, что SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и в плохих погодных условиях. "Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы", – подчеркнул Блэр.

Министр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию.