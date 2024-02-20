Экономика ЕС выделил €83 млн на гуманитарную помощь Украине

2024-02-20 22:15

Будет профинансирована экстренная помощь, включая доступ к основным потребностям, таким как жилье, чистая вода, образование и здравоохранение.

Евросоюз предоставит Украине и Молдове гуманитарную помощь в размере 83 млн. евро. Большая часть средств будет выделена именно Украине, сообщила Еврокомиссия во вторник, 20 февраля.

"Целенаправленные атаки России на ключевую энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, такую как больницы, школы и электросети, серьезно затрудняют доступ людей к основным услугам. С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крова и нуждаются в помощи и убежище в морозных условиях", – говорится в сообщении.



Указано, что в Украине 14,6 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.



В Еврокомиссии заявили, что из 83 млн. евро гуманитарного финансирования 75 млн. евро выделено на гуманитарные проекты в Украине.



Речь идет о предоставлении экстренной помощи, включая доступ к основным потребностям, таким как жилье, услуги защиты, чистая вода, образование и здравоохранение.



"В основе гуманитарной стратегии ЕС в Украине сегодня лежит защита пострадавших от войны людей, особенно тех, кто живет вблизи прифронтовых зон", - написали в Еврокомиссии.



С учетом нового финансирования, объявленного сегодня, Европейская комиссия выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной помощи, чтобы помочь гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине после российского вторжения в феврале 2022 года.



Из этого финансирования 860 млн евро было выделено на гуманитарные программы внутри Украины и 66 млн евро в поддержку прибывших в соседнюю Молдову беженцев.



Ранее в ООН сообщили об угрозе сокращения помощи украинцам. Война в Украине потеряла международное внимание, а в заглавиях мировых СМИ доминирует война в секторе Газа, отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев.