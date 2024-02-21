Экономика КОМУ ТРЕБА ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ У РАЗІ ПРОДАЖУ АВТО - РОЗ'ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ

2024-02-21 12:28

У податковій наголошують, у разі продажу протягом звітного (податкового) року двох чи більше об’єктів рухомого майна: легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, дохід, отриманий платником, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

У разі продажу протягом року одного з об’єктів рухомого майна, дохід, отриманий продавцем від такої операції, не оподатковується.

Окрім того, доходи, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, є також об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.