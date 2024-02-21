Политика Послы ЕС одобрили 13 пакет санкций против рф

2024-02-21 16:48

Европейские страны планируют утвердить санкции ко второй годовщине вторжения войск России в Украину.

Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который утвердят до 24 февраля. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС в соцсети X в среду, 21 февраля.

"Послы ЕС только достигли принципиального согласия по 13 пакету санкций в рамках агрессии России против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, одобренных Евросоюзом. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Венгрия не будет ветировать 13 пакет санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто утверждал, что все элементы пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты.