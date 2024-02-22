Жизнь Украинцам изменили возраст выхода на пенсию: что нужно знать

2024-02-22 17:37

 

В Украине изменился возраст выхода на пенсию.

Об этом пишет 24 канал.

Так, выйти на пенсию в Украине можно было в возрасте 60 лет, но со стажем в 30 лет. Однако в 2024 году сроки стажа изменились и достигли 31 года. Следует отметить, что стаж будет увеличиваться до 2028 года.

Таким образом, уже в 2024 году на отдых украинцы, мужчины и женщины, смогут выйти в 61 год, а стаж должен составлять не менее 31 года.

Украинцам также напомнили, что когда лицу исполняется 60 лет, а страхового стажа не хватает, то право на пенсию можно получить в 63 года, но при наличии хотя бы не менее 21 года стажа. При страховом стаже от 15 до 20 лет пенсию можно получить в 65 лет.

Однако, если человек имеет меньше 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет ему будут начислять государственную социальную помощь вместо пенсии.

Стоит обратить внимание на то, что в 2028 году выйти на пенсию в 60 лет со стажем 30 лет не получится. Для этого нужно иметь не менее 35 лет. Уже с 1 января 2028, при наличии 40 и более лет стажа, пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста.

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