Политика Джо Байден публично назвал российского диктатора "сумасшедшим сукиным сыном"

2024-02-22 14:29

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора "сумасшедшим сукиным сыном". Об этом сообщил телеканал CNN.

Указано, что соответствующее заявление Байден сделал во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско перед группой спонсоров.

"У нас сумасшедший сукин сын, тот парень, Путин и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальную угрозу для человечества представляет климат", - сказал Байден.

Байден также подверг критике бывшего президента США Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали, как и Навального. Откуда, черт возьми, это берется", - сказал Байден.

Президент США добавил, что если бы он сказал это 10-15 лет назад, то все бы подумали, что его нужно изолировать от общества.

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