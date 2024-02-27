Политика Разведка Великобритании раскрыла планы рф по подрыву международной энергетической безопасности

2024-02-27 10:26

Рашисты используют энергетику как оружие. В частности, удары рф по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране, птн использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности во всем мире.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, подготовленном по информации британской разведки.

"Сокращая потоки газа в Европу, ограничив трубопроводный экспорт и изменив условия оплаты, птн стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет россия", - говорится в сообщении ведомства.

Использование россией энергии как оружия останется принудительным инструментом, предполагает разведка Британии.

Минобороны Великобритании предполагает, что враг продолжит использовать энергетику как оружие для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния.

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