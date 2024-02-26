Мир Парламент последней страны, сопротивлявшейся вступлению Швеции в НАТО, дал "зеленый свет"

2024-02-26 20:04

 

Парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, поддержал вступление Швеции в Североатлантический Альянс (НАТО). Об этом сообщает 444.hu.

За принятие соответствующего решения проголосовали 188 венгерских депутатов, против - 6. Впрочем, чтобы закон вступил в силу, еще нужна подпись президента Венгрии.

"Поскольку парламент поддержал кандидатуру Тамаша Сульока на пост президента Венгрии в тот самый день, когда Швеция вступит в НАТО, (спикер) Ласло Кевер, который публично выступает против вступления Швеции, будет лишен права подписания закона", - пишет издание.

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