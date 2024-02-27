Политика Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности

2024-02-27 17:37

 

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о "коалиции" для предоставления Украине "ракет средней и большой дальности и бомб".

Источник: Le Monde

Детали: По его словам, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

Он также призвал европейцев "производить больше".

Прямая речь Макрона: "В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили многие европейские и неевропейские страны, у которых есть боеприпасы".

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