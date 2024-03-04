Жизнь Украинцев могут лишать водительских прав из-за некоторых долгов: кого касается

2024-03-04 20:48

Украинцев предупредили, что за долги по алиментам работники полиции могут изъять водительское удостоверение.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Так, в Украине стала распространенной практика изъятия на месте остановки удостоверений водителя за неуплату алиментов. При этом, как отмечается, водители узнают об ограничении в праве управления от инспектора на месте остановки.

Следовательно, исходя из статьи 71 Закона "Об исполнительном производстве", исполнитель выносит постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами, при наличии задолженности по уплате алиментов.

Данное постановление выносится, когда совокупный размер алиментов превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.

Таким образом, постановление об установлении временного ограничения в праве управления направляется должнику не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения.

"При этом вносится постановление по центральной базу сразу после его вынесении и становится доступным для сотрудников полиции с момента внесения", - пишет издание.

Как отмечается, при остановке автомобиля полицией в планшете инспектора освящается информация о наличии ограничения в праве управления. Инспектор в таком случае обязан изъять водительское удостоверение и передать материалы в суд.

При этом частью 3 статьи 126 КУоАП предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления. То есть, нарушение влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Внимание украинцев также обратили на то, что решение о лишении права управления принимает суд. До решения дела в суде временное разрешение на управление транспортными средствами инспектором водителю не предоставляется. Это связано с тем, что он не имеет такого права.

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