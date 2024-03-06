Экономика Украина обновила рекорд по экспорту электроэнергии

2024-03-06 10:29

"Запланированный объем экспорта электроэнергии вновь достиг рекордной отметки. В общей сложности в пять стран (Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова) в течение суток планируется поставить 13 393 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 726 МВт", - говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании отметили, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

"Полноводие в реках и солнечная погода способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций на ВИЭ. Благодаря этому производители электроэнергии имеют возможность не только полностью обеспечивать потребности украинских потребителей, но и увеличивать объемы производства и продаж, получая средства для последующего восстановления после вооруженных атак россиян", - подчеркнули в Укрэнерго.

Вместе с темзапланирован незначительный импорт электроэнергии в вечерние часы из Словакии и Румынии общим объемом 76 МВт-ч.

Также сообщается, что несмотря на рекордный объем экспорта электроэнергии в соседние страны, в энергосистеме Украины был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности, в ответ на запрос Укрэнерго, польский оператор энергосистемы PSE с 13:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 246 МВт-ч.

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