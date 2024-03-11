Мир Зафіксовано найвищу місячну температуру повітря та поверхні моря за весь час спостережень

2024-03-11 15:39

У лютому 2024 року була найвища температура повітря та поверхні моря за весь час спостережень, — європейська служба моніторингу Copernicus.

Середня температура — 13,54°C, що на 0,81°C вище за середній показник лютого 1991-2020 років і на 0,12°C вище за температуру попереднього найтеплішого лютого 2016 року.

Глобальна середня температура за останні 12 місяців (березень 2023 р. – лютий 2024 р.) є найвищою за всю історію спостережень.

Середня глобальна температура поверхні моря склала 21,06°C, що є найвищим показником за будь-який місяць у наборі даних.

Наприкінці місяця середньодобова температура досягла нового абсолютного максимуму 21,09°C.