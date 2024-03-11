Жизнь Стало известно, сколько украинцев имеют статус временной защиты в ЕС

2024-03-11 21:37

К концу января основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия, Польша и Чехия.

Статус временной защиты в странах Европейского Союза на 31 января имели 4,3 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России. Такие данные обнародовал Евростат.

Основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были Германия (1,27 млн человек, 29,5% от общего количества), Польша (951 560 человек, 22,1%) и Чехия (381 190, 8,9%).

"По сравнению с концом декабря 2023 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+18 905; +1,5%), Чехии (+8 155; +2,2%) и Испании (+2 830; +1,5) %)", - говорится в сообщении.

В пяти странах ЕС количество бенефициаров уменьшилось, а именно в Италии (-18125 человек; -11,2%), Польше (-3235; -0,3%), Эстонии (-225; -0,6%), Франции (-205; -0,3%) и Люксембурге (-10; -0,2%).

На 31 января 2024 года на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,1%) получателей временной защиты в ЕС, дети - чуть более трети (33,2%), тогда как взрослые мужчины - чуть более пятой части (20,7%) от общего числа.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с партнерами работает над стимулами для возвращения украинцев из-за границы.

По данным ООН, уменьшилось количество беженцев, планирующих вернуться в Украину.