Жизнь Стало известно, сколько украинцев имеют статус временной защиты в ЕС

2024-03-11 21:37

 

К концу января основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия, Польша и Чехия.

Статус временной защиты в странах Европейского Союза на 31 января имели 4,3 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России. Такие данные обнародовал Евростат.

Основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были Германия (1,27 млн человек, 29,5% от общего количества), Польша (951 560 человек, 22,1%) и Чехия (381 190, 8,9%).

"По сравнению с концом декабря 2023 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+18 905; +1,5%), Чехии (+8 155; +2,2%) и Испании (+2 830; +1,5) %)", - говорится в сообщении.

В пяти странах ЕС количество бенефициаров уменьшилось, а именно в Италии (-18125 человек; -11,2%), Польше (-3235; -0,3%), Эстонии (-225; -0,6%), Франции (-205; -0,3%) и Люксембурге (-10; -0,2%).

На 31 января 2024 года на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,1%) получателей временной защиты в ЕС, дети - чуть более трети (33,2%), тогда как взрослые мужчины - чуть более пятой части (20,7%) от общего числа.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с партнерами работает над стимулами для возвращения украинцев из-за границы.

По данным ООН, уменьшилось количество беженцев, планирующих вернуться в Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько украинцев получило приговоры за уклонение от военной службы и как наказывают: озвучены цифры

2024-03-11 20:48

Украинцы в Германии должны поставить свои автомобили на учет

2024-03-07 22:15

Єврокомісія представила історичну програму оборонної промисловості ЄС за участю України

2024-03-07 13:35

Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

2024-03-06 22:15

Еще новости в разделе "Жизнь"

Стало известно, сколько украинцев имеют статус временной защиты в ЕС

2024-03-11 21:37

Закрити чи оподаткувати! Рада готує спеціальний запит щодо комерційної діяльності телеграм-каналів

2024-03-11 12:28

Укрзалізниця запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично

2024-03-11 10:27

В Украине с 2024 года будут назначать пенсии по-новому: кто не сможет получить выплату

2024-03-09 15:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Стало известно, сколько украинцев имеют статус временной защиты в ЕС 2024-03-11 21:37
Закрити чи оподаткувати! Рада готує спеціальний запит щодо комерційної діяльності телеграм-каналів 2024-03-11 12:28
Укрзалізниця запускає нові послуги: квиток на поїзд можна буде купити автоматично 2024-03-11 10:27
В Украине с 2024 года будут назначать пенсии по-новому: кто не сможет получить выплату 2024-03-09 15:30