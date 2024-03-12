Жизнь Вывоз валюты из Украины за границу: почему могут оштрафовать в 2024 году

2024-03-12 19:15

 

В Украине без декларирования разрешается перевозить через госграницу наличные деньги в сумме, не превышающей 10 тыс. евро. Это правило распространяется как на граждан, так и на иностранцев.

При этом декларированию подлежат не только наличные деньги, а также банковские металлы. Об этом говорится в материале Новости LIVE.

Обычно сумму наличных и металлов в иностранной валюте перечисляют в евро по курсу Нацбанка. Он действует на день пересечения границы.

Какие документы необходимы для декларирования?

Для декларирования наличных денег при пересечении границы вам понадобятся:

  • паспорт;
  • документы, подтверждающие происхождение валюты: справка с финучреждения о снятии наличных с банковского счета;
  • договор купли-продажи валюты или договор дарения;
  • документы, подтверждающие законность происхождения денег.

Сумму наличных денег, превышающую лимит, нужно обязательно задекларировать во время таможенного контроля. Для этого нужно указать все необходимые данные о вывозимой сумме денег. К декларации следует добавить документы, указывающие источники их происхождения и подтверждающие легальность.

Как могут наказать?

За нарушение таможенных правил ответственность разная и зависит от его серьезности и законодательства для каждого конкретного государства. В частности, предусмотрены следующие наказания :

  • штраф в размере 20% от суммы, превышающей норму в случае неправильной декларации, и 100% — за уклонение от декларирования;
  • конфискация денег или других предметов, которые были неправомерно ввезены или вывезены через госграницу;
  • уголовная ответственность в виде ареста, судебного преследования и наказания;
  • запрет на выезд при серьезном нарушении.
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