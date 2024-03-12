Вывоз валюты из Украины за границу: почему могут оштрафовать в 2024 году

В Украине без декларирования разрешается перевозить через госграницу наличные деньги в сумме, не превышающей 10 тыс. евро. Это правило распространяется как на граждан, так и на иностранцев.
При этом декларированию подлежат не только наличные деньги, а также банковские металлы. Об этом говорится в материале Новости LIVE.
Обычно сумму наличных и металлов в иностранной валюте перечисляют в евро по курсу Нацбанка. Он действует на день пересечения границы.
Какие документы необходимы для декларирования?
Для декларирования наличных денег при пересечении границы вам понадобятся:
Сумму наличных денег, превышающую лимит, нужно обязательно задекларировать во время таможенного контроля. Для этого нужно указать все необходимые данные о вывозимой сумме денег. К декларации следует добавить документы, указывающие источники их происхождения и подтверждающие легальность.
Как могут наказать?
За нарушение таможенных правил ответственность разная и зависит от его серьезности и законодательства для каждого конкретного государства. В частности, предусмотрены следующие наказания :