Политика Эрдоган раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира"

2024-03-13 20:04

Президент Турции Таип Эрдоган подверг критике запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира" из-за отсутствия на западе представителей России.

Об этом он заявил на встрече с иностранными послами в Анкаре. Как сообщает Reuters, Эрдоган встретился с дипломатами накануне Рамадана.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы без участия России не дадут никаких результатов", – сказал Эрдоган. Имеется в виду запланированный в конце этого года саммит в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые войну в Украине могут распространить на НАТО. Он отметил, что намерен принять президента России Владимира Путина уже после выборов, но в этом месяце.

Как член НАТО, Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Однако она также поддерживает теплые отношения с Россией и регулярно общается с обеими сторонами конфликта. Она оказывает Украине военную и политическую поддержку, но также выступает против санкций против Москвы, заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Анкара будет продолжать работать над возобновлением недействующего черноморского зернового соглашения, заключенного между Киевом, ООН и Москвой.