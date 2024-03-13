Германия хочет модернизировать все ракеты Taurus, - Die Welt

Бундестаг планирует модернизировать все имеющиеся в Германии ракеты Taurus.
Как информирует Die Welt.
По данным издания, всего у Германии есть около 600 таких систем, точное количество является секретной информацией. Однако только половина из них считается готовой к использованию. У другой половины истек срок сертификации.
"Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Taurus. Такой подход открывает перед правительством отличные возможности. В четверг Бундестаг снова проголосует за поставку крылатых ракет Taurus в Украину", - говорится в материале.
Да, все ракеты должны пройти проверку, а те, у которых истек срок сертификации, будут отправлены на ремонт.