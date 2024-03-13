Политика Германия хочет модернизировать все ракеты Taurus, - Die Welt

2024-03-13 20:48

 

Бундестаг планирует модернизировать все имеющиеся в Германии ракеты Taurus.

Как информирует Die Welt.

По данным издания, всего у Германии есть около 600 таких систем, точное количество является секретной информацией. Однако только половина из них считается готовой к использованию. У другой половины истек срок сертификации.

"Бундесвер теперь хочет обновить весь свой арсенал Taurus. Такой подход открывает перед правительством отличные возможности. В четверг Бундестаг снова проголосует за поставку крылатых ракет Taurus в Украину", - говорится в материале.

Да, все ракеты должны пройти проверку, а те, у которых истек срок сертификации, будут отправлены на ремонт.

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