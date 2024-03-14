Политика В Эстонии не исключают, что могут отправить своих военных для борьбы с рашистами

2024-03-14 16:48

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину.

Источник: заявление Каллас во время выступления в парламенте, "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Главной темой инфочаса правительства стала ситуация с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона относительно иностранных на территорию Украины.

После того как депутаты от фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в очередной раз потребовали гарантий о том, что эстонских военных в Украину не отправят, Каллас подчеркнула, что это решение будет принимать не она.

От эстонского премьера также требовали гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам", – ответила Каллас.

Напомним: