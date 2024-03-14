Жизнь Украинцам проиндексируют пенсии в апреле: кого коснется и как изменятся выплаты

2024-03-14 20:04

Украинцам рассказали, кого коснется индексация пенсий в апреле, и на сколько повысят выплаты.

Об этом пишет NV.

Так, в апреле индексацию пенсий проведут для украинцев, старших 65 лет и имеющих полный страховой стаж. А также для работающих пенсионеров.

На повышений пенсий повлияет то, что в апреле в Украине увеличат минимальную заработную плату с 7100 до 8000 гривен. Следовательно, выплаты граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж, увеличатся до 3200 гривен.

Сейчас размер полного стажа для выхода на пенсию составляет 35 лет для мужчин, 30 - для женщин.

Вдобавок к этому в апреле увеличатся пенсии для 654 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать. При этом во время индексации будут учитывать обновленный страховой стаж.