Политика У президента США Джо Байдена адекватно відповіли на неадекватні ядерні погрози бункерного

2024-03-15 08:26

Білий дім прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили, що президент США Джо Байден проінформований щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент, звичайно, в курсі", - сказала вона.

Речниця Білого дому додала, що путін вчергове повторив ядерну доктрину росії. Вона назвала риторику птн "безвідповідальною".

"Тим не менш, ядерна риторика росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього цього конфлікту. Це Росія жорстоко вторглася в Україну без провокації та виправдання. І ми продовжимо підтримувати Україну, оскільки вони захищають свій народ та свою суверенну територію від російської агресії", - заявила Карін Жан-П'єр.

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