Политика Макрон и Туск договорились с Шольцом об увеличении военной помощи Украине

2024-03-16 08:30

Канцер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов будут направлены на закупку оружия для Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции после сегодняшней встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, пишет PAP.

"Мы сегодня договорились о нескольких основных направлениях, в частности, теперь мы будем покупать еще больше оружия для Украины, в частности, на мировом рынке, что является хорошим улучшением, во-вторых, мы расширим производство военной техники, также через сотрудничество с партнерами в Украине, в-третьих, мы создадим новую коалицию возможностей в формате Рамштайн для дальнобойной реактивной артиллерии", – сообщил Шольц.

Он добавил, что также будет усилена поддержка внутри ЕС. В частности, на этой неделе было принято решение о выделении 5 млрд евро Европейскому фонду мира для предоставления дальнейшей военной поддержки Украине в этом году и для усиления тренировочной миссии ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск отправились в Берлин 15 марта, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках Веймарского треугольника.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на поддержку производства боеприпасов. Ожидается, что благодаря финансированию европейская оборонная промышленность сможет нарастить мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года.