Политика Почему в рф не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине: Буданов назвал две причины

2024-03-17 13:30


Эксперты прогнозировали, что из-за потерь России в Украине могут возникнуть протесты на территории РФ.

Россияне не выходят на протесты из-за потерь в Украине потому, что Россия - это страна рабов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что некоторые эксперты прогнозировали, что значительные потери на войне вызовут у россиян гнев и выведут их на уличные протесты. Но это не произошло.

Глава ГУР заявил, что у этого явления есть две причины.

"Почему это не произошло? Так причины две: первая - моральная, ну, Россия, реально - это страна рабов, а вторая - это то, о чем я вам говорил. На этом все зарабатывают сейчас - нет другой работы, кроме как идти в вооруженные силы. Для большинства россиян это действительно реальность", - пояснил Буданов.

Ранее Буданов заявил, что рейды российских добровольцев на территорию РФ не закончатся в ближайшее время.

Бойцы Легиона Свобода России, Российского Добровольческого Корпуса (РДК) и Сибирского батальона обнародовали совместное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

subscriber subscriber

Еще по теме

Финляндия перестала пускать авто с номерами рф

2024-03-17 12:30

Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать

2024-03-17 10:30

США призвали страны НАТО увеличить свои оборонные взносы в связи с войной в Украине

2024-03-15 22:12

В ВСУ назвали стратегическую цель рф на востоке

2024-03-14 21:37

Еще новости в разделе "Политика"

Почему в рф не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине: Буданов назвал две причины

2024-03-17 13:30

Макрон повторил намерение разместить войска в Украине

2024-03-17 09:30

Конгресс может рассмотреть помощь Украине и конфискацию роССийских активов одним пакетом, - Малюська

2024-03-17 08:30

Байден назвал путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине

2024-03-16 14:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Почему в рф не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине: Буданов назвал две причины 2024-03-17 13:30
Макрон повторил намерение разместить войска в Украине 2024-03-17 09:30
Конгресс может рассмотреть помощь Украине и конфискацию роССийских активов одним пакетом, - Малюська 2024-03-17 08:30
Байден назвал путина бандитом и призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи Украине 2024-03-16 14:30