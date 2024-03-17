Политика Почему в рф не вспыхнули протесты из-за потерь в Украине: Буданов назвал две причины

2024-03-17 13:30



Эксперты прогнозировали, что из-за потерь России в Украине могут возникнуть протесты на территории РФ.

Россияне не выходят на протесты из-за потерь в Украине потому, что Россия - это страна рабов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что некоторые эксперты прогнозировали, что значительные потери на войне вызовут у россиян гнев и выведут их на уличные протесты. Но это не произошло.



Глава ГУР заявил, что у этого явления есть две причины.



"Почему это не произошло? Так причины две: первая - моральная, ну, Россия, реально - это страна рабов, а вторая - это то, о чем я вам говорил. На этом все зарабатывают сейчас - нет другой работы, кроме как идти в вооруженные силы. Для большинства россиян это действительно реальность", - пояснил Буданов.



Ранее Буданов заявил, что рейды российских добровольцев на территорию РФ не закончатся в ближайшее время.



Бойцы Легиона Свобода России, Российского Добровольческого Корпуса (РДК) и Сибирского батальона обнародовали совместное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.