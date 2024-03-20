Политика Боррель предложил использовать доходы от активов рф на оружие для Украины

2024-03-20 19:15

 

20 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам-членам Евросоюза почти все доходы от активов России в Европе направить на поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что его предложение предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира, а 10% – через бюджет ЕС.

"Я с нетерпением ожидаю быстрого принятия решения Советом. Это продемонстрирует единство и преданность ЕС поддержке Украины и ее народа", – написал Жозеп Боррель.

Предложение заключается в использовании прибыли от активов, хранящихся в Европе, а не самих активов. Это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что российские активы, замороженные в Европейском Союзе, могут принести от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от мировых процентных ставок.

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, имеющем эквивалент 190 млрд евро в виде различных ценных бумаг и наличности российского центрального банка.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что лучше, чтобы замороженные российские деньги в ЕС пошли на защиту Украины, а не на ее восстановление.

 

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