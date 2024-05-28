Экономика Война уничтожила почти треть всего потенциала агропромышленного сектора Украины

2024-05-28 12:27

Из-за полномасштабной войны в Украине уничтожено около 30% всего потенциала агропромышленного сектора, еще 20% сельхозземель находятся под оккупацией. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак, сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается также, что значительные площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами.

В ходе онлайн-воркшопа по финансированию малых и средних агропроизводителей Канцурак подчеркнул, что вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей актуален как никогда.

Он напомнил, что Государственный аграрный реестр и Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве были созданы для решения этой проблемы.

Член правления Фонда частичного гарантирования кредитов Инесса Андриетти рассказала, что опрос более 2 тыс. малых фермеров показал, что большинство планирует расширить производство и привлечь инвестиции. 56% агропроизводителей намерены увеличить площади, 53% – получить кредиты на покупку земли.

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Экономика

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В Украине резко подорожали доллар и евро – курс валют 2024-05-28 09:24
Світові ціни на золото знов встановили історичний рекорд 2024-05-24 11:32
Гривна продолжает снижаться на наличном рынке - реальный курс доллара и евро 2024-05-22 15:38