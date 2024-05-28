Политика Боррель объяснил, почему важно позволить Украине бить западным оружием по территории рф

2024-05-28 16:05

В частности, если Украина не может зайти туда, откуда едет российское наступление, то должна как-то отвечать, потому что в будущем возможная атака на Киев будет происходить с российской территории.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель объяснил, почему важно предоставить Украине разрешение на нанесение ударов западным оружием по территории Российской Федерации.

Дипломат сообщил, что встает вопрос, позволять ли Украине применять западное вооружение для нанесения ударов по российской территории. Боррель отметил, что с таким предложением выступил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Некоторые страны-члены начали принимать решения по этому поводу. Они могут это обсуждать сейчас. Это еще одна важная тема для обсуждения сегодня", - сказал Боррель.

При этом у него уточнили, важно ли, чтобы позволить Украине бить по территории РФ западным оружием. По словам Борреля, согласно законам войны, нет никакого противоречия тому, чтобы можно было воевать против того, кто воюет против вас.

"Я уверен, что некоторые будут поднимать вопрос о риске эскалации, но нужно уравновесить риск эскалации и необходимость защиты украинцев. Потому что, конечно, если вы не можете пойти туда, откуда приходят нападения - вы находитесь в абсолютно асимметричной ситуации, и все больше это становится решающим, потому что атаки на Киев будут происходить с российской территории", - подчеркнул Боррель.

Запрет на применение западного оружия по РФ

Как сообщал УНИАН, 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ. Также Столтенберг упрекнул европейцев за срыв поставок уже обещанных боеприпасов.

27 мая Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов НАТО дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ западным оружием.