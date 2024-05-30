Политика В рф дерзко заявили о "желании к миру" и назвали свои цинические условия

2024-05-30 16:05

 

В России цинично заявили, что существует теоретическая возможность "ускорить" политическое урегулирование войны в Украине. Впрочем, для этого в Москве традиционно есть условия.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии РосСМИ.

По словам главы МИД страны-агрессорки, прежде всего, Запад должен прекратить поставки вооружения для ВСУ. Чем больше, цинично выразился Лавров, Киев должен прекратить боевые действия. Мол, "чем быстрее это произойдет – тем быстрее начнется политическое урегулирование".

В лучших традициях Кремля Лавров обвинил украинские власти в нежелании к диалогу. Между тем РФ, дерзко заявил российский министр, якобы открыта для переговоров. Впрочем, нагло подчеркнул глава МИД, Кремлю нужен полноценный мир.

"Речь идет именно о мире, а не о перемирии", — цинично выразился он.

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин сделал новое заявление о переговорах Украины и России. По его словам, база для переговоров с Украиной — это стамбульские договоренности, которые прошли весной 2022-го, после начала полномасштабного вторжения.

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