Политика Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет полное право сбивать ракеты над территорией врага

2024-05-31 09:29

Украина может использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией рф. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Молдову, сообщила накануне газета The Washington Post.

Блинкен, в частности, напомнил, что США "не поощряют и не допускают ударов за пределами Украины, но Украина, как я уже говорил ранее, должна принимать собственные решения о том, как лучше эффективно защитить себя".

Также он добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к изменяющимся условиям на поле боя и что, поскольку россия применяет новую тактику "агрессии" и "эскалации", "уверены, что мы продолжим это делать".

Не существует никаких ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией врага, "если они представляют угрозу Украине", заявил глава Госдепа.