Политика У ЕС нет доказательств поставки оружия из Китая в рф, - Боррель

2024-06-02 16:30

 

У Евросоюза нет доказательств прямых поставок оружия из Китая в Россию, но нет четкой границы между оружием и тем, что не является оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение.

Об этом во время выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В российской военной технике используются детали, произведенные в западных странах - США, Европе или Великобритании. Проблема не только в Китае", - отметил он.

И добавил, что хотя китайское оружие до сих пор не появлялось на поле боя, однако нет четкой границы между оружием и товарами двойного назначения.

Напомним, в мае министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что разведки Великобритании и США имеют доказательства оказания военной помощи Китая Российской Федерации, которую затем используют в войне против Украины.

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Политика

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