Политика Франция позволила Украине бить дальнобойными ракетами Scalp по рф — BBC

2024-06-03 21:37

 

Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей.

Великобритания и Франция, поставляющие Украине крылатые ракеты Storm Shadow (или как их называют во Франции Scalp – ред.) прямо не ограничили их использование. Их радиус действия может достигать 250 км.

Это сказал анонимный французский офицер военной авиации, пишет BBC News.

"Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину", – сказал на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам офицера военной авиации, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, граничащим с Украиной.

Однако, как отмечают журналисты издания, такие операции будут ограничены с точки зрения того, что они могут достичь.

"Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе для их запуска, что делает их уязвимыми для российских систем ПВО. Ожидаемые до конца этого года самолеты F-16 лучше оснащены для таких задач. Но президент Зеленский признает, что до сих пор не ясно, разрешат ли партнеры Украины использовать эти самолеты для поражения целей в России", — говорится в статье.

Напомним, США разрешили Украине избивать по РФ. Израильский военный обозреватель Давид Шарп объяснил, в чем важность этого решения.

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