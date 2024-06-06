Политика В ЕС призывают начать переговоры с Киевом о членстве

2024-06-06 20:04

Министры иностранных дел 12 стран-членов подписали письмо о начале переговоров с Украиной и Молдовой уже в июне.

Двенадцать государств – членов Евросоюза выступили за начало переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС уже в июне. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Euractiv со ссылкой на письмо стран-подписантов председательствующей сейчас в ЕС Бельгии.



"Мы совместно призываем принять рамки переговоров для Украины и Молдовы Советом по общим делам не позже, чем в июне, чтобы созвать межправительственные конференции с обеими странами до конца июня 2024 года", - говорится в письме министров иностранных дел, адресованном главе бельгийского МИД. Хаджи Лабиб.



Отмечается, что председательствующая в ЕС до конца июня Бельгия в последние недели настаивала на принятии решения по этому вопросу. Межправительственная конференция со страной-кандидатом знаменует официальное начало переговоров о вступлении, процесс, обычно занимающий годы.



"В свете достигнутых результатов и текущих усилий по реформам как в Украине, так и в Молдове, о которых Комиссия сообщала ранее, мы считаем, что сейчас пора двигаться вперед", - написали министры.



Письмо подписали министры иностранных дел Чехии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Португалии, Латвии, Польши, Литвы, Германии, Словении, Румынии и Словакии.



Напомним, на том, чтобы переговоры начались в июне 2024 года ранее настаивал президент Владимир Зеленский.