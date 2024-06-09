Спорт "Странные ощущения": Усик ответил на вопрос о переломе челюсти в бою с Фьюри

2024-06-09 10:30

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) подтвердил, что у него было подозрение на перелом челюсти после боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 18 мая. Наш соотечественник отметил, что после окончания поединка он обратился к своей команде с проблемой, с которой ранее не сталкивался.

Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule. По словам украинского боксера, он прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезных травм лица, однако привело к тому, что Александра отстранили от боев и тренировок до июля.

"Да, я действительно после боя почувствовал, что что-то не так. Это была не то чтобы боль. Просто какие-то странные ощущения, которых у меня до этого не было раньше. Я сказал своей команде, что, возможно, у нас проблемы. Но я просто не понимал, что происходит. Слава богу, все обошлось", – сказал Усик.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.