Мир В Пакистане выразили «надежду» на «диалог» с Индией

2024-06-09 21:30

В Пакистане выразили надежду, что Индия «предпримет шаги для создания благоприятной среды по продвижению мира и диалога, а также урегулированию давних споров на основе взаимной выгоды народов Пакистана и Индии».

Соответствующее заявление сделал официальный представитель пакистанского МИД Mumtaz Zahra Baloch «в ответ» на состоявшиеся парламентские выборы в Индии.

Напомним, в правительстве Пакистана не стали спешить с «официальными поздравлениями». В пресс-службе правительства подчеркнули, что «подождут до окончательного формирования нового правительства».

«Пакистан всегда стремился к отношениям сотрудничества со всеми своими соседями. В том числе, с Индией.

Мы последовательно выступаем за конструктивный диалог и взаимодействие в интересах решения всех нерешенных вопросов. В том числе, основного вопроса вокруг Джамму и Кашмира.

Пакистан верит в мирное сосуществование.

Мы хотим мир и стабильность в регионе», - заявили в МИД Пакистана.

Игорь Шевырев.