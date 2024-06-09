В Пакистане выразили «надежду» на «диалог» с Индией

В Пакистане выразили надежду, что Индия «предпримет шаги для создания благоприятной среды по продвижению мира и диалога, а также урегулированию давних споров на основе взаимной выгоды народов Пакистана и Индии».
Соответствующее заявление сделал официальный представитель пакистанского МИД Mumtaz Zahra Baloch «в ответ» на состоявшиеся парламентские выборы в Индии.
Напомним, в правительстве Пакистана не стали спешить с «официальными поздравлениями». В пресс-службе правительства подчеркнули, что «подождут до окончательного формирования нового правительства».
«Пакистан всегда стремился к отношениям сотрудничества со всеми своими соседями. В том числе, с Индией.
Мы последовательно выступаем за конструктивный диалог и взаимодействие в интересах решения всех нерешенных вопросов. В том числе, основного вопроса вокруг Джамму и Кашмира.
Пакистан верит в мирное сосуществование.
Мы хотим мир и стабильность в регионе», - заявили в МИД Пакистана.
Игорь Шевырев.