Политика Перед саммитом в Швейцарии рф пытается любой ценой дискредитировать Украинскую формулу мира

2024-06-11 08:25

Чем ближе дата проведения Глобального саммита мира в Швейцарии, тем больше рф ужесточает попытки дискредитации Украинской формулы мира, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Среди манипулятивных сообщений преобладают следующие месседжи: "Формула мира бессодержательна из-за отсутствия на саммите ключевых лидеров государств", "Этот дипломатический проект не имеет смысла без участия рф", "Формула мира оторвана от реальности", россия готова сесть за стол переговоров", "Украина и Запад не заинтересованы в мире", "Швейцария скомпрометировала себя как нейтральное государство".

В ЦПД подчеркнули, что распространение подобных тезисов является частью усилий РФ по срыву Саммита мира. Враг добивается того, чтобы в мероприятии приняло участие как можно меньше стран, а также стремится ввести в заблуждение мировое сообщество, продолжая говорить о "готовности к миру".

На самом деле, несмотря на "миротворческие" заявления, рф стремится к продолжению войны. россия осуществляет информационные атаки против Саммита мира, поскольку объединение мирового сообщества вокруг мирной инициативы Украины представляет угрозу планам Кремля, подчеркивают в ЦПД.

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Мустафа Найем уходит с должности главы Госгентства восстановления инфраструктуры - стала известна причина 2024-06-10 15:39