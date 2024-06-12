Политика Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие "недели и месяцы"

2024-06-12 18:26

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.

Источник: Шольц на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, "Европейская правда"

Детали: Канцлер отметил, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм" и сообщил о запланированных поставках вооружений.

"Самая общая потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", – сказал Шольц.

Он призвал присутствующие на конференции государства поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской ПВО "всем, чем они могут".

Напомним: